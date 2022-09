Onana scalpita per prendersi l'Inter. Difficile che il portiere camerunese arrivato a parametro zero dall'Ajax giochi mercoledì sera a San Siro contro il Bayern Monaco in Champions League, ma (sempre secondo il Corriere della Sera) il suo debutto è vicino. Il portiere vuole dimostrare le sue qualità, tra le quali spicca l'esplosività: ormai ridotta al minimo sindacale in Handanovic.