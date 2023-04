L’Inter è vicina ad ingaggiare un attaccante svizzero classe 2005: si tratta di Oliver Schmidhauser del Lipsia. Il calciatore milita nella nazionale U19 ed ha un contratto in scadenza a Giugno con il club tedesco. Secondo diverse testate, la società nerazzurra si è fiondata sul ragazzo per portarlo a Milano a parametro zero e farlo crescere in primavera. Dovrebbe firmare, a breve, un contratto biennale.