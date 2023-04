sul nostro canale Twitch, oggi dalle 18.30 saremo in diretta per analizzare insieme i temi della 28esima giornata di Serie A, ricca di argomenti. Analizzeremo icon Giovanni Annunziata e Daniele Longo, in vista anche della, Pasquale Guarroci parlerà dellamentre con Nicola Balice discuteremo della rinascita della Juve, in vista dell'incontro in semifinale di Coppa Italia. .Ospiti della puntata, con il quale analizzeremo tutte le tematiche della settimana, e l'opinionista Dazn Emanuele Giaccherini.