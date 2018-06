L’Inter ha salutato Cancelo ma la corsia di destra non è rimasta del tutto sguarnita. Su quel binario tornerà ad operare D’Ambrosio, che con l’esplosione del portoghese aveva traslocato a sinistra, dove invece l’anno prossimo giocherà Asamoah. Certo, un altro elemento farebbe comodo, ma al momento l’Inter ha altre priorità a cui pensare. Anche perché nel frattempo nella testa di Spalletti si fa largo un’affascinante suggestione.



LA SUGGESTIONE - Il rinnovo di Miranda ormai è solo una formalità, il difensore brasiliano rimarrà a Milano anche la prossima stagione e con lui ci saranno Skriniar e de Vrij. Tutti nomi di una certa rilevanza ed è per questo che Spalletti inizia a considerare l’ipotesi di una di una retroguardia che preveda tre elementi, anche perché le caratteristiche dei difensori ben si sposano tra loro. Se così dovesse essere, l’Inter avrebbe più bisogno di un centrale che di un terzino, considerando che in panchina l’unica alternativa ai tre titolari sarebbe il solo Ranocchia, mentre a destra Candreva e D’Ambrosio si giocherebbero un posto.



AFFARI MILANO-GENOVA - Ma tutto è in divenire e sicuramente l’obiettivo di Ausilio è quello di costruire una rosa più ampia rispetto a quella dell’anno scorso, dove ogni titolare abbia un’alternativa. A destra piacciono Piccini, Florenzi e Bereszynski. Mentre a sinistra, se dovessero riaprirsi i discorsi con il Monaco per Dalbert, attenzione all’ex Laxalt, dato che con il Genoa c’è un canale aperto che potrebbe portare in Liguria Emmers e Radu.