Il presidente delEnrico Preziosi, uscendo dalla sede della Lega Serie A, ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e uscita del club rossoblù:- "Perin? Ha le qualità per diventare il primo portiere alla Juventus, poi sarà l'allenatore a decidere. Per me è tra i più forti portieri del mondo"- "La Roma e la Lazio non hanno mai fatto offerte per Laxalt. Al momento non c'è niente."- "Mandragora ci interessa, con Marchetti c'è già un accordo."- "Radu? Ma cosa c'entra con Marchetti, state facendo una confusione. I portieri ce li ho.""E' un attaccante che mi piace moltissimo, è stata una stagione sfortunata"- "Operazioni con l'Inter? Vediamo, se sono interessanti le faremo: le opportunità se ci sono le coglieremo".- "Bertolacci? Vediamo se ci sono le basi per concludere l'operazione con il Milan, ma non facile".