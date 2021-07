L'Inter guarda al mercato dei terzini alla ricerca della giusta occasione che porti al sostituto di Achraf Hakimi. L'idea resta quella di poter arrivare a un rinforzo in prestito con diritto di riscatto e senza alcun tipo di vincolo di obbligo prestabilito. Per questo una trattativa come quella per Dumfries dal PSV Eindhoven risulta molto complicata dato che il club olandese vuole monetizzare dalla sua cessione.