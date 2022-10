La vittoria contro il Barcellona porta in dote un bel po' di belle notizie all'Inter, ma anche un piccolo problemino con cui fare i conti: Joaquin Correa, infatti, è uscito dal match per un problema al ginocchio e dagli esami svolti in giornata si evince che l'argentino avrà bisogno di un periodo di riposo non ancora ben definito. Questo il comunicato del club nerazzurro, che appare orientata a uno stop di breve durata.



IL COMUNICATO - “Esami clinici e strumentali per Joaquin Correa dopo la partita di ieri contro il Barcellona. Per l’attaccante nerazzurro risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.