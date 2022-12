Gioie e dolori in casa Inter che ad Appiano Gentile si sta allenando agli ordini diin vista della ripresa del campionato in cui affronterà subito nello scontro diretto sucdetto il. Prima però l'ultima amichevole con il Sassuolo in cui, salvo sorprese, non ci sarà, mentre potrebbero esserci Brozovic e Correa.Il centrale olandese non si è infatti allenato con i compagni e seguirà un percorso personalizzato nei prossimi giorni per un trauma contusivo rimediato in un contrasto e che gli sta dando fastidio.Non è ancora rientrato Lautaro Martinez dalle "ferie" post Mondiali mentre in anticipo sulla tabella di marcia si è rivisto invece Marcelo Brozovic che ha iniziato il proprio percorso di riatletizzazione.- Chi invece è tornato a disposizione di Simone Inzaghi e si sta già allenando con i compagni sonoche hanno smaltito i rispettivi infortuni muscolari (il Tucu ha dovuto saltare il Mondiale per questo) e sono convocabili per il Sassuolo.