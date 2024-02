Inter, si ferma Frattesi: trasferta di Roma a forte rischio

Pasquale Guarro

Il suo mancato ingresso contro la Juventus aveva fatto riflettere ma poi a fine partita Inzaghi ha chiarito ogni cosa: “Frattesi ha accusato un indolenzimento nel corso della rifinitura di questa mattina e abbiamo preferito non rischiarlo”. Al suo posto era entrato Klaassen ed è probabile che lo stesso olandese possa avere altri minuti nel corso delle prossime partite, così come anche Stefano Sensi. Il motivo è ovviamente legato alle condizioni fisiche di Frattesi, ancora alle prese con il problema muscolare accusato nelle ore immediatamente precedenti a Inter Juventus.



SALTA LA ROMA - L’ex Sassuolo sarà valutato costantemente ma è quasi sicura la sua assenza per la partita di sabato sera a Roma. La speranza è quella di vederlo recuperare tra Salernitana e Atletico Madrid, ma per adesso è inutile sbilanciarsi o fare previsioni in merito a una data precisa prevista per il rientro effettivo. Tutto bene, invece, per Federico Dimarco. L’esterno era uscito in anticipo lasciando spazio a Carlos Augusto ma per lui si è trattato solo di crampi.