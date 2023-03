L'Inter perde Robin Gosens almeno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto: come si legge nella nota ufficiale diramata dalla società nerazzurra, l'esterno tedesco "si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".



I TEMPI - Gosens non ha un problema serio, può cercare di rientrare già con la Juve ma la vicinanza della sosta Nazionali potrebbe consigliare un più cauto rientro alla ripresa, contro la Fiorentina. A Porto, domani, giocherà con ogni probabilità il rientrante Dimarco, impiegato dal 66' di Spezia-Inter.