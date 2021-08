In attesa dei prossimi movimenti sul mercato, l'Inter rischia seriamente di iniziare la sua stagione con parecchi problemi nel reparto offensivo. Rimpiazzato Lukaku con Dzeko, Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell'infortunato Alexis Sanchez e dello squalificato Lautaro Martinez. E proprio dal giocatore argentino non arrivano notizie confortanti in vista della seconda giornata contro l'Hellas Verona.



Lautaro ha accusato fastidio nell'allenamento di ieri e gli esami strumentali a cui è stato sottoposto nella giornata hanno evidenziato un affaticamento al muscolo psoas che sarà oggetto di valutazioni quotidiane, con lo scopo di riaverlo a disposizione per la prima trasferta stagionale dell'Inter. E, in attesa di avere maggiori delucidazioni sul fronte del mercato (Atletico Madrid e Tottenham restano in agguato, Simone Inzaghi è già chiamato ad incrociare le dita.