L'Inter continua a monitorare Edgar Elizalde, giovane terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Pescara. Secondo quanto rilevato FcInterNews i nerazzurri avrebbero già fatto un tentativo per l'uruguayano all'interno della sessione di mercato di gennaio, quando il giocatore decise di rimanere ancora a Pescara per poter continuare il suo percorso di crescita e continueranno, in maniera più concreta, a giugno, quando i tempi per imbastire una trattativa saranno maggiori.