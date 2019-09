Una nuova vita per Antonio Candreva: l'esterno nerazzurro, infatti, sembra essere rinato sotto l'effetto di Antonio Conte. Secondo quanto riporta fcinternews.it, per l'ex Lazio è pronto ora il rinnovo. In autunno è pronto un summit tra Marotta, Ausilio e l'agente Pastorello per discutere il prolungamento fino al 2022.