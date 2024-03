Inter, si lavora al rinnovo di Dumfries: le ultime

Il rinnovo di Denzel Dumfries con l'Inter non è ancora arrivato e a breve dovrà essere presa una decisione, visto che il contratto dell'esterno nerazzurro scadrà il 30 giugno 2025. L'abolizione del Decreto Crescita a partire dal 2024 aveva complicato i piani, ma l'apertura dell'entourage del giocatore a trattare con gli uomini mercato nerazzurri era stato un primo segnale di riavvicinamento.



L'Inter sta lavorando per capire se potrà usufruire ancora degli sgravi fiscali del Decreto Crescita anche in caso di rinnovo. Nel decreto legge Milleproroghe, gli emendamenti relativi alle agevolazioni per i lavoratori reintroducono la logica del radicamento, ossia un'estensione per altri due anni del periodo con agevolazioni fiscali per coloro che hanno figli minori o acquistano una casa in Italia.