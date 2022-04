L'Inter ha in mente di cambiare notevolmente la sua rosa nella prossima stagione e sta tenendo d'occhio due giocatori del Barcelona. Secondo il quotidiano Sport, i neroazzurri avrebbero avviato contatti per informarsi sulle situazioni riguardanti Miralem Pjanic e Memphis Depay che non sembrano avere futuro agli ordini di Xavi Hernández.