Inter, si rivede Frattesi: recuperato per la Salernitana

Pasquale Guarro

Non solo il capitombolo della Juventus con l'Udinese, che consegna la possibilità di arrivare alla fine di febbraio in vantaggio di 10 punti sui bianconeri; la settimana iniziata due giorni fa porta all'Inter un'altra buona notizia, ossia il rientro in gruppo di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, infatti, ha svolto una parte dell'allenamento odierno assieme al resto dei compagni, per poi tornare a lavorare a parte.



IL PROGRAMMA - Tutto come previsto: la seduta di domani vedrà Frattesi a pieno regime, dunque nessun problema per la sfida del giorno successivo contro la Salernitana. Tutta da valutare la sua titolarità, dato che la gara è anticipata per via dell'impegno in Champions League contro l'Atletico Madrid, ma sicuramente è una carta in più da giocare nell'arco di novanta minuti, in casa di fronte ai granata del nuovo tecnico Liverani, che probabilmente metteranno in mostra diverse rotazioni nell'undici nerazzurro.



FRATTESI CON L'INTER FINO AD ORA - E' difficile avere molto minutaggio dietro ad un terzetto come quello composto da Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu, ma Frattesi, pur giocando appena 1022 minuti in tutte le competizioni, spessissimo da subentrante, ha messo insieme 4 reti e 4 passaggi vincenti nella sua stagione.