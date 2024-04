Milan, Thiaw lancia un segnale incoraggiante contro la Juventus: il futuro ora dipende dal nuovo allenatore

Per descrivere lacontro la Juventus bisogna partire dal finale.quando riesce a salvare sulla linea un pallone destinato al fondo della rete. Malick esulta come se avesse segnato un gol e in quei pugni stretti c’è tutta la grinta di un ragazzo che non stava vincendo un momento facile.a un difensore che fa della fisicità e della reattività specie nell’anticipo sull’attaccante avversario i suoi punti di forza.

Thiaw è un ragazzo umiltà e molto professionale. In questa stagione, per tanti motivi, non era riuscito ad avere quella continuità di rendimento che aveva convinto Pioli ad affidargli una maglia da titolare con continuità. Al Milan è sempre stato abituato a lottare allenamento dopo allenamento,E quella grande voglia di riscatto è stata sottolineata dai complimenti ricevuti su Instagram dai suo compagni di squadra Gabbia, Pulisic e Leão.

Furlani, nel post gara contro la Juventus, ha svelato la linea che avrà il Milan sul mercato: pochi acquisti ma mirati e senza dover ricorrere a delle rivoluzioni. Chiaramente verranno esaminate le eventuali offerte perché dalle cessioni il club rossonero intende ricavare quella liquidità necessaria per alzare l’asticella.la Bild, quotidiano tedesco, ha scritto a più riprese di, lo aveva segnalato lui a Massara e Maldini ai tempi dello Schalke 04, e non ha tutta questa voglia di cederlo a cuor leggero. Il futuro quindi dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore: Thiaw non era propriamente adatto al gioco di Pioli che prevede la linea difensiva alta e i duelli a campo aperto. Ora con l’addio del tecnico emiliano le valutazioni possono cambiare, Thiaw ha dimostrato contro la Juventus di essere tornato in forma. E ora può tenersi stretto il Milan…