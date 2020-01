Conte trattiene il respiro: l’Inter potrebbe dover fare a meno di Brozovic per circa un mese. Questo le voci che filtrano da fonti vicine all’entourage del calciatore e che al momento non sono ancora state confermate dalla società di viale della Liberazione, in attesa di responsi medici che potrebbero arrivare già nella giornata di oggi. Il centrocampista croato è uscito infortunato dalla sfida di Lecce a causa di un colpo rimediato durante il match, una contusione al piede che potrebbe aver causato una forte distorsione alla caviglia.



ALTERNATIVE - Se dovessero essere confermate le prime indiscrezioni, Conte si ritroverebbe a gestire un problema importante per gli equilibri della squadra. Il sostituto naturale di Brozovic è Borja Valero, che però non gira al ritmo del tecnico salentino, specie se chiamato a farlo con costanza. L’altra soluzione sarebbe quella di spostare Sensi in regia, una soluzione che spingerebbe ad affrettare ulteriormente i tempi per Eriksen, che a sua volta andrebbe a riempire la casella di mezzala. L’Inter è in attesa di conoscere le condizioni fisiche di Brozovic, Conte, nel frattempo, pensa già alle possibili soluzioni.