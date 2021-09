| ANNUNCIO @DigitalBitsOrg nuova "Official Global Cryptocurrency" e @zytarahq "Global Digital Banking Partner" di FC Internazionale Milano all'interno di una partnership commerciale del valore di €85 milioni



L'con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha comunicato il raggiungimento di un nuovo accordo di sponsorizzazione con, che sarà la nuova “Official Global Cryptocurrency” e con, nuova “Official Global Digital Banking Partner”. Un'operazione importante, che porterà nelle casse nerazzurre. Sul comunicato si legge: "​Questa partnership sosterrà la volontà dell’Inter di aprirsi a un pubblico sempre più digitale, per raggiungere target globali e differenti fasce d’età, e affermarsi come icona di cultura e innovazione, così come dello sport".