Intervistato da Sport Week, l'ex difensore di Inter e Milan, Dario Simic, parla del suo periodo a Milano.



"Recoba non voleva correre. Si nascondeva dietro gli alberi di Appiano. Una volta Lucescu mi fece uno scherzo, in allenamento, mi chiese di calciare una punizione e io gli chiesi, Sicuro?. Accanto a me c'erano Ronaldo, Vieri, il Chino. Mi vergognavo anche a prendere il pallone in mano, gli altri ridevano tutti. Le gioie maggiori sono però legate ai trionfi in rossonero, il Milan resta la mia squadra, tiferò sempre per loro. Maldini e Pioli hanno messo in piedi un gioiellino".