Inter: sirene arabe per Cuadrado, visto Bellanova?

Cristian Giudici

Juan Cuadrado rivede la luce in fondo al tunnel. Operato al tendine d'Achille cinque giorni prima di Natale in Finlandia, l'esterno colombiano si sta allenando a parte ad Appiano Gentile. Dopo il posticipo di Pasquetta con l'Empoli a San Siro, lo staff medico dell'Inter rivaluterà le sue condizioni e il calciatore potrebbe rientrare gradualmente in gruppo per poi rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi.



SIRENE ARABE - Arrivato nello scorso mercato estivo a parametro zero dalla Juventus, finora Cuadrado ha raccolto 9 presenze in maglia nerazzurra per un totale di 261 minuti giocati con 2 assist e altrettanti cartellini gialli. 36 anni il prossimo 26 maggio, è in scadenza di contratto a giugno con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Intanto si stanno informando sul suo conto alcuni club dell'Arabia Saudita.



BELLANOVA IN NAZIONALE - L'Inter ha preso Cuadrado dopo il mancato riscatto di Raoul Bellanova dal Cagliari per 7 milioni di euro. Cifra investita dal Torino, che lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio da 1,1 milioni di euro netti all'anno. Classe 2000 ex Milan e Atalanta, Bellanova si è rilanciato alla grande con Juric. Che lo ha già impiegato 30 volte in questa stagione, venendo ripagato con un gol e 5 assist. Un rendimento grazie al quale ha guadagnato la convocazione del ct Luciano Spalletti, che lo ha fatto debuttare in nazionale maggiore nell'amichevole vinta ieri con l'Ecuador. Contro cui ha sfoderato un'ottima prestazione nel primo tempo, per poi essere sostituito all'intervallo in seguito a un dolore all'altezza del pube. Lo staff medico granata valuterà le sue condizioni in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Monza.