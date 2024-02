Torino, Bellanova: da riserva a giocatore chiave. In Premier lo vogliono

Federico Russo

Il Torino continua a sognare un piazzamento europeo, che resta comunque possibile nonostante le ultime due sconfitte contro le romane. I granata sono trascinati dalle prestazioni di Duvan Zapata, tornato ai suoi livelli, ma anche dalla crescita imperiosa di Raoul Bellanova. La buona stagione con la maglia del Cagliari era valsa al difensore classe 2000 la chiamata dell'Inter, dove però anche per la fitta concorrenza non è riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale. In estate il suo passaggio al Torino per 7 milioni di euro; agli ordini di Juric il giovane difensore sta mettendo in mostra tutte le sue abilità: velocità incredibile, forza fisica, ottimo uno contro uno , ma anche un miglioramento nella fase difensiva. Nelle ultime uscite è apparso in stato di grazia e incontenibile, finora in stagione in 25 presenze ha realizzato 1 rete e fornito 5 assist, 1 gol e 3 assist nelle ultime cinque uscite. Il tecnico croato è riuscito a toccare le corde giuste facendolo diventare un difensore di livello, anche in virtù del fatto che l'idea di calcio di Juric è congeniale alle sue caratteristiche e gli permette di esprimersi al meglio.



MERCATO - Normale quindi, viste le sue prestazioni, che diversi top club si stiano interessando al terzino/esterno granata. Come riporta Tuttosport infatti gli osservatori di Manchester United e Aston Villa sono stati in Italia per monitorare e seguire da vicino l'esterno classe 2000. Si legge che il club di Unai Emery starebbe cercando un laterale destro per la prossima stagione e che starebbe monitorando anche Bellanova tra le soluzioni possibili. Chiaro che dopo questo exploit la valutazione del calciatore sia più che raddoppiata rispetto la cifra spesa in estate e chissà che visto il momento di forma non possa addirittura lievitare. Non soltanto l'Aston Villa anche i Red Devils starebbero osservando il laterale italiano; infatti Wan- Bissaka sembrerebbe in uscita e per questo starebbero cercando un terzino da affiancare a Diogo Dalot, ex Milan. Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Bellanova, il cui contratto scadrà nel 2027.



STAR - Sicuramente il classe 2000 scuola Milan ha trovato il posto ideale per crescere e migliorarsi ancora per raggiungere incredibili traguardi personali e di squadra. I granata in questa fase finale della stagione hanno bisogno anche delle sue sgroppate sulla fascia per cercare di raggiungere un piazzamento europeo. Già nel weekend ci sarà una partita indicativa per capire il futuro della squadra, infatti a Torino arriverà la Fiorentina, rigenerata dopo la prova convincente contro la Lazio.