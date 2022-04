Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato a Sky a margine della vittoria in casa dello Spezia:



"Secondo me la partita con la Juventus ci ha aiutato moltissimo da tutti i punti di vista. Cerchiamo di vincere e continuare a farlo. Sono contento di potere dare una mano alla squadra, dove il mister ha bisogno. Sono contento quando la squadra vince, è il mio obiettivo. Quando faccio una buona prestazione è ancora meglio".



DIFETTO - "Oggi ci siamo un po' complicati la vita, alla fine, ma poi abbiamo sbloccato la partita e ci è andata bene. Il periodo di crisi? Abbiamo sbagliato l'atteggiamento delle partite, non le abbiamo capite bene. Poi nel calcio capita così, quando sbagli ti gira tutto male. Il lavoro ti dà delle sicurezze, poi ora è il momento di non mollare. Abbiamo avuto un blackout ma ora ci siamo ripresi".