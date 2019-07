Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dell'imminente stagione.



Queste le sue dichiarazioni: "La nuova stagione? Sono pronto, sì. Non sono se arrivato prima di tutti, forse insieme ad Handanovic. C'è tanta voglia di lavorare e migliorarsi, siamo pronti per la stagione. Io capitano del futuro? Un giorno sì, ma adesso non ci penso. C'è un nuovo allenatore e noi dobbiamo pensare a giocare, lavorare bene e migliorare. Ho sempre detto che volevo restare qui, alla fine sono rimasto e sono contento così. Come ho detto prima, bisogna lavorare sempre bene, tanto più ora che c'è un nuovo allenatore. Sono qui con noi, questa è una domanda per la società e per il tecnico. Non posso dire nulla a riguardo. Lo Scudetto? Lavoriamo per quello, vogliamo lottare per i primi posti".