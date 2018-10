Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Milan Skriniar si mostra visibilmente soddisfatto per la sesta vittoria consecutiva.



“È importante che finlmente abbiamo iniziato a vincere non solo una partita ma sei. Adesso c'è la sosta, poi si ricomincia di nuovo. La Spal ha fisicità e qualità, una squadra che va sempre a pressare e vuole giocare a calcio. Era importante vincere e portare i tre punti a Milano, anche se non abbiamo giocato una partita perfetta ci siamo riusciti. Forse dopo sei vittorie si vuole giocare subito un’altra partita, ma adesso andiamo quasi tutti con le nazionali e poi ci dobbiamo preparare bene per il derby e per le altre partite. Credo in questo gruppo, che ha la forza giusta, quella che ad inizio stagione non si è vista, ma che c'è sempre stata. Forse dopo la partita contro il Tottenham è arrivata l’idea che potevamo fare meglio. Soffrire meno? Abbiamo vinto sei partite di fila, questo è l’importante e andiamo avanti.”