L'Inter non recupera i pezzi. Anche nella giornata di oggi, Milan Skriniar e Federico Dimarco hanno lavorato a parte e quindi restano in forte dubbio per la sfida dei nerazzurri contro il Lecce, in programma sabato.



LECCE A RISCHIO - Entrambi sentono ancora fastidio, da qui il lavoro a parte rispetto al gruppo di Simone Inzaghi, col tecnico che deciderà solo all'ultimo se convocarli o meno, anche considerando il fitto calendario delle prossime settimane.