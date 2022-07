L'Inter resta alla finestra sul mercato dei difensori. Secondo il Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri hanno comunicato al PSG che per Skriniar sarà ceduto soltanto per 80 milioni di euro (bonus compresi), altrimenti lo slovacco resterà e verrà blindato con un nuovo contratto.



Rinnovo in arrivo anche per Pirola, destinato alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è in agenda un ulteriore incontro all'inizio della prossima settimana con l'agente di Milenkovic (Fiorentina). Nelle chiacchierate con l'Atalanta la cessione di Pinamonti (valutato 20 milioni) è stata scorporata ormai del tutto dalla trattativa per Demiral: il turco piace ad Ausilio e per portarlo a Milano si proverà un prestito con riscatto per la prossima stagione. Le cifre sono poco più alte di quelle di Pinamonti, ma in entrambi i casi a fare la differenza potrebbe essere la formula definitiva dell'affare e le tempistiche di pagamento.