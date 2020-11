. Idolo dei tifosi, titolare imprescindibile dell'Inter e oggetto delle attenzioni di mercato dei top club europei, dal Barcellona al Manchester United. Fu brava l'Inter, in quella fase, a resistere alla tentazione di cederlo, perché. Il tecnico salentino durante la stagione scorsa ha optato per la difesa a tre, anziché a quattro, e ha reputato (con qualche ragione) che Skriniar fosse inadatto a questo modulo., preferendogli Stefan de Vrij ( pessimo ieri con il Real Madrid ), D'Ambrosio, Bastoni, Godin (nella scorsa stagione) e persino l'impresentabile Kolarov. Fra la sua idea e le qualità dei giocatori a disposizione, di Skriniar in questo caso, Conte ha scelto la sua idea.da parte di Skriniar, che è tornato fra i convocati per il match di Valdebebas dopo che era stato assente dalla partita contro la Lazio dello scorso 4 ottobre. Ora, però,, patrimonio tecnico ed economico del club, anche a costo di andare a rivedere il suo fondamentalismo sul modulo. Conte prenda in considerazione di passare alla difesa a quattro: sarebbe l'ideale per Skriniar, ma non solo per lui.