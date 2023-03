Milan Skriniar torna a parlare. Lo slovacco ha usato Instagram per zittire tutte le voci e le polemiche che riguardano il suo infortunio e la scelta di farsi curare dai medici del Psg, anziché da quelli dell'Inter. Questo almeno era quanto trapelato nelle ultime ore. Ora il centrale nerazzurro fa chiarezza e rispedisce al mittente le accuse. Ecco le sue parole.



"Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell’Inter e dei suoi specialisti esterni. L’Inter mi ha sottoposto ieri a ulteriore visita specialista, che ha confermato la diagnosi, e quindi già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società".



I problemi fisici di Skriniar sono alla schiena: Milan ha un'irritazione del nervo dovuta alla compressione del disco. In mattinata era circolata una prima ricostruzione della vicenda che riguarda le sue cure. Lunedì scorso sarebbe volato da Milano a Bordeaux per poi raggiungere il CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif) di Capbreton, dove si sarebbe fatto visitare sotto la supervisione di un componente dello staff del PSG.