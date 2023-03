di Simoneattraverso il campo e i risultati sportivi si giocherà gran parte non solo del budget per la prossima stagione, ma anche del futuro di molti dei giocatori attualmente in rosa. Vi abbiamo raccontato come in estate () saranno tanti i colpi chesaranno chiamati a portare a termine con unma c'èdove, con un anno di ritardo, il club nerazzurro dovrà intervenire pesantemente:Prendendo l'attuale rosa a disposizione dell'allenatore nerazzurro, infatti,solo 2 sono da considerare oggi arruolabili al 100% per la prossima stagione. Si tratta in primo luogo di Matteo Darmian che lo scorso due febbraio ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per una seconda stagione. L'altro è, il cui contratto scadrà anch'esso il 30 giugno 2024. Fine. Sì perché seha già deciso di dire addio a fine stagione in direzione PSG, i contratti direstano ancora in scadenza a fine stagione e perc'è in ballo un diritto di riscatto da 4 milioni di euro che dovrà essere versato alla Lazio entro il 30 giugno.Il rischio più grande che l'Inter si sta per trovare ad affrontare è inevitabilmente quello diche riguardi. A un anno dalla scadenza del suo contratto l'Inter potrebbe trovarsi a fronteggiare offerte per lui con la prospettiva di perderlo a parametro zero soltanto sei mesi dopo. La trattativa non sarà semplice, maMa a questo si dovrà aggiungere la necessità di completare sul mercato non uno (il sostituto di D'Ambrosio), bensì due innesti che consentano a Darmian di tornare stabilmente da titolare o comprimario lungo l'out di destra. Un anno fa Marotta disse: "Secondo me questo sarà un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore". Allora sfumò il colpo Bremer che oggi sarebbe stato fondamentale, cosa accadrà in estate?