Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato del pareggio contro il Milan e del suo traguardo personale in nerazzurro.



"Contento per le 200 presenze di oggi, spero ce ne siano ancora tantissime. Dobbiamo ritrovare quella freschezza che avevamo fino a poco tempo fa. Non stiamo segnando ma l'Inter è sempre l'Inter. Cosa importante non aver subito gol, abbiamo difeso bene. Non mi sembra che il Milan abbia creato tantissimo, è una cosa positiva. Adesso ritroviamo la forza in attacco, sono sicuro che ce l'abbiamo e poi sarà tutto a posto. Non stiamo vivendo un momento perfetto, non sarà facile con la Salernitana. Dobbiamo assolutamente vincerla. La vittoria ci può dare una grande spinta e riportarci lì dove dobbiamo essere".