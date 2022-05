Le lacrime sotto la curva, la storia in diretta con il pullman della squadra "scortato" dalla folla nerazzurra per rispondere alla festa scudetto del Milan e poi il post per chiudere al meglio una stagione che non ha portato la vittoria della seconda stella, ma che lo ha visto fare un altro immenso passo avanti di una carriera sempre più splendente. Milan Skriniar non si nasconde più, ha sposato anima e cuore l'Inter e, dipendesse solo da lui, probabilmente rimarrebbe in maglia nerazzurro a lungo. La situazione economica del club, ormai è noto, non può però concedere certezze e, quindi, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire il suo futuro con un'unica grande priorità che la società sta ponendo davanti a sé: il rinnovo.



IL MESSAGGIO D'AMORE - Anima e cuore, o meglio cuori uno nero e uno azzurro che Skriniar non perde occasione di postare sui propri profili social. Come nel caso dell'ultimo messaggio postato, che chiude l'annata, e indirizzato sia ai tifosi, ma anche alla società: "Grazie a tutti voi per il vostro incredibile supporto durante tutta la stagione. Ora testa alla nazionale e poi tempo per recuperare le forze, energie. Ci vediamo l’anno prossimo ancora più forti e più determinati