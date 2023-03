Milan Skriniar, difensore dell'Inter, è stato premiato ieri sera come calciatore slovacco dell'anno per il 2022, e ha raccontato anche le emozioni dell'ultima stagione con i nerazzurri: "E' stato bello vincere Supercoppa e Coppa Italia con l'Inter l'anno scorso, è stato un grande risultato. Quest'anno siamo già riusciti a vincere di nuovo la Supercoppa, il che è fantastico, quindi sono felice di aggiungere altri trofei alla mia bacheca. Finora non ne ho vinti molti, spero che continueranno a crescere".