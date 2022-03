Un occhio alla Juventus e l'altro ai nerazzurri impegnati con le proprie nazionali. Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, sta vivendo così i giorni che precedono la sfida contro i bianconeri e a tal proposito c'è da segnalare la presenza in campo per 90 minuti da parte di Milan Skriniar, che con la sua Slovacchia ha battuto per 2-0 la Finlandia.