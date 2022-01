Il difensore dell'Inter Milan Skriniar sorride dopo la vittoria contro la Lazio: "Stiamo bene, abbiamo lavorato per preparare al meglio la gara con la Lazio - ha detto a Dazn - Ora ci godiamo la vittoria, da domani penseremo alla Supercoppa. Con la Juventus c'è sempre qualcosa in più in palio, anche per i tifosi".