L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Milan Skriniar, difensore slovacco che l'Inter ha deciso di sacrificare.



“Vietato chiamarlo esubero, semmai sacrificio sull’altare dei conti (e dei sogni). Skriniar appartiene a quella vastissima platea di nerazzurri “vendibili” di fronte a offerte adeguate. Semmai, rispetto al resto della compagnia, ha un acquirente davvero ingolosito alla porta, come conferma l’incontro di ieri. Skriniar ha un prezzo preciso, rotondo, e da lì Marotta e Ausilio non intendono smuoversi: 50 milioni e niente contropartite, come ribadito nel vertice. Circa 20 in più rispetto a quanto speso nel luglio 2017, quando Milan arrivava dalla Samp ed era solo una scommessa, peraltro poi stravinta. Al momento, gli Spurs ragionano su cifre più basse - 40 milioni - ma si percepisce ottimismo: con pazienza (e magari con i bonus) ci si potrà avvicinare alla cifra fatidica”.