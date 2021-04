A margine della sfida vinta contro il Verona, Milan Skriniar parla ai microfoni di Dazn.



Sei sempre preciso negli interventi, è una tua prerogativa il gesto tecnico quando allunghi la gamba e recuperi palla

“Grazie per i complimenti, a volte mi riesce meglio, a volte no. Studio i miei avversari e mi preparo personalmente, questo mi aiuta negli interventi”



32 da titolare, la tua stagione all’Inter è cambiata

“Non ho mai avuto problemi con il mister, avevo bisogno di un po’ di tempo per abituarmi alla difesa a tre. Sono felice di aver guadagnato nuovamente il posto da titolare, adesso dobbiamo continuare tutti così se vogliamo lottare per l’obiettivo che tutti vogliamo”.