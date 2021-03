Doveva andare via, sembrava a un passo dal, era chiuso da. Poi, però, tutto è cambiato e Milanha riconquistato Antonioe si è ripreso l'Il difensore slovacco, portato in Italia dallanel gennaio del 2016, quando lo pescò nell'MSK Zilina, è stato nominato giocatore dell'anno in patria per la seconda volta consecutiva. E vede il suo valore di mercato salire."​Cosa ho imparato con Conte? Con la linea a cinque non avevo mai giocato e, all’inizio, ho avuto un po’ di difficoltà. Lui però è bravissimo nel far capire bene cosa chiede ai giocatori e questo, ogni giorno, ti migliora. Se oggi sono un difensore completo, è grande merito suo". Frutto del lavoro,: se prima ero uno specialista nella linea a 4, ora, a 26 anni, sembra aver raggiunto la definitiva maturazione.. Ora il club nerazzurro ne fa una valutazione superiore ai 50 milioni di euro, cifra che ha spaventato anche il, che non è arrivato a tanto. E tra i giocatori che hanno visto migliorare il proprio valore, Milanè al decimo posto secondo il portale transfermarkt: rispetto a inizio stagione, quando era sui 50 milioni, la valutazione è cresciuta di 5, arrivando, quindi, a 55 milioni.