Da quandoha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l'Inter e di firmare a parametro zero con illa sua stagione con la maglia nerazzurra addosso, di fatto, si è interrotta. Solo 10 minuti nel finale della sfida contro il Porto che ha portato la squadra di Simone Inzaghi ai quarti di finale poi vinti col Benfica e nulla più, ufficialmente perche però stanno facendo preoccupare e non poco i dirigenti pariginiPrima l'ipotesi di una semplice lombalgia, poi un dolore al nervo sciatico, infine la diagnosi finale di "lombosciatalgia" che altro non è che la combinazione dei primi due. Di fatto Skriniar non riesce ad allenarsi, continua a svolgere sedute a parte eanche perché, secondo alcuni medici specializzati fra cui l'ex-Bedouet: "È un problemo molto raro per i calciatori e che porta svantaggi a ginocchia e caviglie e che ha tempi di guarigione incredibilmente variabili".E secondo quanto riportato da Le Parisien in Francia, oggi l'affare potrebbe essere considerato a forte rischio. Ilinvitandolo al Centre européen de rééducation du sportif (CERS) de Capbreton (Landes), ma l'Inter ha reagito infastidita. Per questo, nonostante la volontà del PSG di acquistarlo a parametro zero non sia in discussione,