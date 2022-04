La Gazzetta dello Sport si concentra su prestazione offerta ieri a Torino dal difensore dell'Inter, Milan Skriniar, che ha saputo contenere e annullare il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, con cui aveva un conto aperto.



“Il simbolo del muro che è tornato impenetrabile è Milan Skriniar, straordinario nel rendere piccolo piccolo Dusan Vlahovic. Skrniar aveva un conto in sospeso col serbo, capace di prendersi gioco di lui tre stagioni fa, quando l’Inter a Firenze venne raggiunta dal primo grande acuto del giovane Dusan contro una big: un capolavoro di tecnica e potenza che aveva portato Skriniar sul banco degli imputati per una vittoria sfumata nel recupero. Quel Primavera oggi è attaccante da 70 milioni di euro e fama da duro: sarà per questo che Milan si è sentito a casa, libero di presentargli il conto”.