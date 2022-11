Presto ci sarà un nuovo, importante, incontro tra Milan Skriniar e i suoi agenti. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



"Può sembrare un passaggio secondario, quasi scontato, e, invece, è la chiave per uscire dallo stallo. Milan di certe cose vuole parlare dal vivo e finora ha preferito riposare in famiglia. Con il ritorno a Milano in vista della ripresa con Inzaghi, si dovrebbe quindi consumare questo incontro tutto interno al fronte Skriniar: tra domani e venerdì, lo slovacco dovrebbe finalmente ascoltare chi cura i suoi interessi. Del resto, la palla è tornata sul campo slovacco, stavolta definitivamente. E a lui, colonna di Inzaghi e idolo dei tifosi, dovrà dare la sua sentenza definitiva su un contratto fino al 2027. A quel punto, magari in contemporanea col ritiro maltese della prossima settimana, gli stessi agenti potrebbero incontrare i dirigenti nerazzurri per tirare le conclusioni".