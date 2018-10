. Perché il difensore slovacco convince tutti, sempre di più, sontuoso anche in un derby giocato da protagonista. Ma dopo un anno e mezzo in nerazzurro, con gli occhi addosso di tanti top club tra cui Manchester United e Manchester City, Skriniar vede ferma la trattativa per il suo rinnovo che a luglio scorso era vicinissima al traguardo:. Risultato, oltre tre mesi dopo la situazione rimane bloccata., con bonus. E da parte del ds Ausilio c'è massima apertura e disponibilità a trattare il nuovo contratto, meritato dal difensore slovacco secondo la società.Non a caso,a stagione per essere allineato al resto della rosa. Ad oggi, come per Icardi. Il cambio di pretese da parte dell'agente Csonto ha rallentato un rinnovo vicino; problemi però non ce ne sono, l'Inter è felice di Skriniar come Skriniar è entusiasta della sua carriera in nerazzurro. Aspettando il rinnovo che ad ora resta congelato...