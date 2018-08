Quanto è mancato Milan Skriniar all'Inter nella gara di esordio contro il Sassuolo? La risposta è semplice: tantissimo perchè se da un lato c'era un Stefan de Vrij in crescita, ma comunque al lavoro per "ricalibrarsi" dopo il lungo corso con la difesa a 3 in casa la Lazio, dall'altro c'era un Miranda in evidente ritardo di condizione e in netta fatica anche negli aiuti laterali per il malcapitato Dalbert. Una difesa che, soprattutto nel primo tempo ha mostrato evidenti difficoltà anche a livello fisico contro uno straripante e grintoso Boateng. Insomma Skriniar è mancato tanto, clamorosamente, alla sua prima gara saltata da quando è in nerazzurro.



DI NUOVO IN CAMPO - Contro il Torino Milan Skriniar ci sarà, il problema muscolare è alle spalle e il centrale slovacco è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa garantendo, tra l'altro, a Spalletti anche la possibilità di schierare dall'inizio o a gara in corsa, la difesa a 3 che aiuterebbe anche de Vrij.



PROLUNGA - Un perno insostituibile che l'Inter non vuole proprio lasciarsi scappare. Durante l'estate sono arrivati sondaggi dai più importanti club europei e un'offerta concreta da 65 milioni dal Manchester United. Un'offerta respinta al mittente e che ora porterà ad un naturale rinnovo di contratto che blinderà Skriniar. Un accordo che secondo il Corriere dello Sport è già praticamente raggiunto che porterà al prolungamento di un anno del contratto fino al 2023 e innalzerà l'attuale stipendio da 1,7 milioni bonus compresi ad almeno 2,5 milioni più bonus. Cifre importanti, promesse a lui e all'agente che presto saranno trasformate in ufficialità.