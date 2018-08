Dopo la passata stagione in cui non ha saltato nemmeno un minuto, la presenza di Skriniar nella partita d’esordio tra Sassuolo e Inter è in dubbio, anche se le ultime fanno pensare positive in casa nerazzurra. Skriniar è tornato a lavorare con la squadra, il problema era solo un leggero sovraccarico muscolare. Domani bisognerà vedere se prenderà parte a tutta la rifinitura per capire se ci sarà o meno nell’esordio in campionato col Sassuolo. Come riporta Sky Sport, c’è ottimismo sul difensore slovacco che ha fatto un ottimo preocampionato.