Questi sono i "giorni della merla" e a Milano fa freddo, ma il mercato invernale dell'Inter è molto caldo. La questione più scottante riguarda il futuro di Milan Skriniar, che ha già firmato col Paris Saint-Germain. I campioni di Francia hanno prenotato il difensore slovacco per luglio, quando si svincolerà a parametro zero una volta scaduto il contratto con i nerazzurri, ma stanno cercando di anticipare il suo arrivo a gennaio. L'Inter ha rifiutato un'offerta da 10 milioni di euro e chiede il doppio, il PSG è pronto a salire a quota 15 milioni. Per colmare la distanza tra domanda e offerta il calciatore potrebbe rinunciare a una piccola parte della montagna di soldi promessagli da Al-Khelaifi: 9 milioni di euro netti all'anno più un altro milioni di bonus e una quindicina di milioni come premio alla firma.



L'EREDE - Intanto l'Inter è alla ricerca di un sostituto all'altezza. In Inghilterra scrivono di un sondaggio effettuato per l'inglese Harry Maguire del Manchester United, ma in realtà i dirigenti nerazzurri sono concentrati sul mercato interno della Serie A. Infatti è in corso una trattativa con l'Atalanta per il turco Merih Demiral, classe 1998 ex Juventus. Scherzo del destino: il mercato chiude domani alle 20, un'ora prima del calcio d'inizio del quarto di finale in Coppa Italia a San Siro tra i nerazzurri di Inzaghi e quelli di Gasperini. Allora si saprà che fine avranno fatto queste due trattative per Skriniar al PSG e Demiral all'Inter.