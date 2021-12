L'Inter guarda al proprio futuro economico e cambia strategia per il rifinanziamento del bond da 375 milioni di euro in scadenza a fine anno. Secondo Repubblica la società nerazzurra ha sempre in mente l'emissione di un nuovo bond della durata quinquennale da 410 milioni di euro, ma non lo effettuerà entro fine 2021, bensì sarà proposto agli investitore a gennaio 2022.