Leonardo Spinazzola non è ancora un calciatore dell’Inter. L’esterno proveniente dalla Roma è sbarcato a Milano questa mattina per sostenere le tradizionali visite mediche, ma manca ancora la sua firma sul contratto con la società di Viale della Liberazione. Il calciatore, che era atteso oggi in sede, non ha ancora terminato l’iter dei test fisici e domani dovrà sottoporsi ad altri controlli.



Per concludere lo scambio con la Roma, che è pronta a riabbracciare ufficialmente Matteo Politano, sarà ancora necessario attendere. Dall’Inter parlano di tempi tecnici, dato che non sono riusciti a svolgere tutto in giornata odierna. Domani, in tarda mattinata, la questione potrebbe essere risolta.