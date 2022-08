Le aveva delineateprima della sconfitta di Roma con lama, come i nerazzurri in campo, anche il mercato si è un po’ visto mancare la terra sotto ai piedi.lasciando l’ultima, quella più criticata, come ultima spiaggia.- Ma facciamo ordine.Ormai da qualche settimana, i tre indiziati sono. Le ultime notizie però non sono molto fauste per i nerazzurri. Nella sfida in Premier oggi trainfatti il ragazzo dell’Academy londinese ha preso il posto dello squalificato, un segnale di apprezzamento da parte di. Chalobah resta molto conteso: su di lui si sono interessate. Trevor vuole giocare. Non solo come sostituto, ma con continuità. È questo che frena una trattativa favorita anche dalla mediazione diche lo conosce bene ma non può garantirgli che Inzaghi lo schieri. E Tucel oggi se l'è coccolato: "Sta crescendo come giocatore, noi crediamo in lui. Possiamo sempre fare affidamento su di lui", un avviso ai naviganti?- Nella stessa partita c’è stato anche un convitato di pietra. È, il forte difensore del Leicester da tempo nei radar proprio dei Blues.non lo ha schierato perché. Il suo arrivo a Stamford Bridge dunque permetterà a Chalobah di cercare fortuna altrove. Ma scatena un altro incastro.investendo sul giocatore, cosa che non farebbero i nerazzurri che lo vogliono in prestito.- L’Inter rischia di rimanere senza tante alternative e potrebbe quindi concentrarsi sull’ultima pista, quella più facile da raggiungere. I nerazzurri hanno già, il cui procuratoreha fatto visita alla dirigenza interista negli scorsi giorni. Il suo arrivo è congelato ma questo sabato di Premier potrebbe aver dato un’accelerata decisiva al ricongiungimento tra Inzaghi e il suo centrale di mille battaglie con la Lazio.