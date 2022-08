Déjà-vu.. Come l'anno scorso, quando aveva dominato per gran parte della partita. Invece stavolta la prestazione dei nerazzurri lascia a desiderare anche sotto l'aspetto del gioco.- Dieci mesi fa aprì le marcature su rigore, protagonista anche l'anno scorso per aver subito un fallo (non fischiato) nell'azione che portò al 2-1 segnato da. In gol anche ieri grazie a un errore difensivo dello stesso Dimarco,- I due italiani sono quelli che guadagnano di meno nella formazione titolare schierata all'Olimpico, ma non è questo il punto.Chi può si riveda i tre minuti prima del gol dell'1-0 e noterà che l'esterno sinistro ha corso scattando avanti e indietro per tutta la fascia laterale un paio di volte, quindi non poteva essere lucido sull'azione incriminata perché era in evidente debito di ossigeno. Poi, senza dimenticare che l'Inter era comunque riuscita a raddrizzare il risultato prima di crollare nel finale.nel primo tempo in fase difensiva, non a caso il serbo si è spostato dall'altra parte per sfornare un assist al bacio per il gol di Felipe Anderson. Un altro discorso è quando il centrocampista italiano ex Atalanta ha la palla tra i piedi, ma in questo caso la colpa è di chi lo ha fatto giocare.aveva ancora benzina nelle gambe.- La speranza è che questa sconfitta serva da lezione come l'anno scorso, quando al ko di Roma seguirono 14 risultati utili consecutivi in campionato con 11 vittorie e 3 pareggi. Una striscia positiva interrotta dal derby perso con il