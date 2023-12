La trionfale notte diha messo sotto ai riflettori tanti giocatori nerazzurri ma uno su tutti è riuscito a prendersi la palma di, senza segnare. Yannha conquistato, i tifosi e anche i tanti detrattori che non avevano visto di buon occhio la scelta della società di puntare su di lui in estate. Un colpo atteso, rincorso e contestato. E che ora 'rischia' di essere uno dei capisaldi di una squadra che punta forte allo scudetto e alla seconda stella.Allo svizzero è toccato l'ingrato compito di sostituire André. Il camerunense era arrivato a Milano a luglio 2022 adall'Ajax e, a furia di parate, leadership e piedi precisi, era diventato un beniamino di San Siro. Scontato che la tifoseria nerazzurra patisse la cessione del portiere alNonostante ii che ora, alla luce delle prestazioni horror in Inghilterra, acquistano ancora più valore. Al suo posto - e dopo un- Marotta e Ausilio hanno puntato sul trentaquattrenne exSommer in Baviera ci era arrivato per tamponare l'infortunio di, un trampolino di lancio per la seconda big della sua carriera. L'Inter se lo è assicurato perriuscendo nell'impresa di migliorare in campo e far rifiatare i conti.E pensare che, ben prima delle due parate su Elmas e del miracolo su Kvaratskhelia del Maradona, l'avventura di Sommer in nerazzurro era partita col piede sbagliato. Una papera in amichevole a, un errore colnell'unico ko stagionale, poi la svolta. Ora lo svizzero è una certezza e i numeri parlano chiaro., cui aggiungerne altri due in Champions League. Sommer para, la fase difensiva funziona ed è la migliore del campionato nonostante i tanti infortuni. Un meccanismo che funziona alla perfezione. Merito dello staff tecnico, dell'organizzazione die della bravura dei preparatori dei portieri. In estate il club è passato da(che lavorava da più di 10 anni ormai con) a, il primo ex Psg e ora responsabile area portieri e il secondo vero e proprio preparatore dei numeri uno. Anche cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non è cambiato. La porta dell'Inter è rimasta blindata anche con Sommer, l'usato sicuro che fa impallidire anche Onana.